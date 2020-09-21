不點名批羅致光只提就業率 陳婉嫻斥怎可自滿失業率6.1%

新冠肺炎疫情肆虐本港大半年，經濟嚴重受創且未見復甦迹象，失業率不斷上升。工聯會榮譽會長陳婉嫻今日(21日)出席一個活動時，不點名批評勞工及福利局局長羅致光怎可自滿失業率6.1%，只提就業率上升，卻沒有為將來打算，尤其在疫情持續下，失業率隨時會惡化至2003年沙士8.5%高位。

羅致光昨日(20日)撰寫網誌，提及4至7月的就業人口增加4萬9千8百人，但勞動人口則增加了5萬5千2百人。換言之，失業人口增加逾5千人至近25萬，羅則解釋現正值畢業生投身職場的高峰期，令勞動人口增加，是失業大軍急升的原因。

陳婉嫻今日出席工聯會舉行的「愛心食物社區支援計劃」啟動禮時，指現時失業率高企，不點名批評羅致光，她說：「有啲局長點可以自滿失業率6.1%」，只提就業率上升，完全不理失業率還會惡化的問題，政府沒為將來作打算，尤其疫情仍未完結，失業率隨時會再有上升，或可能增至2003年沙士的高位，故不能單說早前政府推出兩輪防疫抗疫基金，就能有效把失業率維持在6.1%水平。

至於「愛心食物社區支援計劃」方面，預計將分階段向長者及失業人士合共派發1萬個愛心食物包，支援有需要人士。工聯會康齡服務社理事會主席潘佩璆表示，首批愛心食物包將有3000個，內含湯包、香米、米粉、燕麥片、午餐肉、餅乾和工聯會口罩等，他們會透過義工轉介和預先登記的形式，向有需要的獨居和雙獨長者，以及失業人士派發。惟潘透露，有關計劃全期開支料需將100萬港元，現時籌得的款項和物資仍遠有不足，希望各界踴躍捐助。

民政事務局局長徐英偉亦透過視像形式為今次計劃致詞，指有關計劃可以紓緩基層市民在疫情下的生活壓力，而且計劃亦會安排義工進行電話問候和家訪，認為可令受惠者應受到關懷和暖意。他表示，截至8月底，第1和第2輪抗疫基金已發放超過780億港元資助，至於即將發放的第3輪抗疫基金將撥款45億港元，針對性地支援受疫情影響的重災區行業。