金鐘道政府合署冷氣仍未恢復正常　打工仔斥政府帶頭虐待員工

金鐘道政府合署因為泵房故障，上周二(15日)起全幢大樓的沖廁水暫停，亦只能提供有限度的冷氣供應。近一星期過去，冷氣系統仍未恢復正常運作，不少在大樓上班的打工仔今日(21日)向東網表示，辦公室因為無冷氣，溫度計顯示高達攝氏32度，「個個流晒大汗咁返工！」多名打工仔又指管理公司拒讓員工開窗，恐增加新冠肺炎播毒風險。

政府的公共服務上周二起全面恢復正常，同日金鐘道政府合署就出事！事故緣於中環填海計劃第三期發生泵站意外，一台海水泵損毀，導致大量海水湧入泵房，無法為金鐘道政府合署供應海水，影響廁所沖水及製冷系統。大樓的通告指預計本周初逐步恢復，但該大樓今日仍未有正常冷氣供應。

有打工仔直斥：「政府帶頭虐待員工，管理公司又唔畀開窗，疫情期間空氣唔流通，但公眾服務如常，又唔畀在家工作，成幢大樓根本係病毒溫床！」大樓通告指會提供通風機作為應對措施，但該打工仔指實際上並無提供，令辦公室窗口位的溫度高達攝氏32度，「個個返工返到流晒大汗，仲熱過出面，因為連風都無！」

東網正向機電工程署查詢維修進度事宜，暫未獲回覆。金鐘道政府合署分高座和低座，其中高座樓高48層，設有多個政府部門的寫字樓，包括律政司、法律援助署、破產管理署、建築署等。