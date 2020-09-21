疫情掀裁員潮　6月私企總就業人數按年跌逾14萬人　職位空缺少3.4萬個

新冠肺炎疫情在本港掀起裁員潮。政府統計處表示，今年6月私營機構總就業人數按年下跌5.1%，即有14.47萬人被裁員，而同月職位空缺數目是39120個，按年減少34340個，減幅達47%。

今年6月，所有涵蓋行業合共僱用271.9萬人，進出口貿易業的就業人數為39.78萬人，其次是專業及商用服務業（清潔及同類服務業除外），有30.59萬人，零售業有24.94人，金融及保險業則有23.87人，以及餐飲服務業有21.28萬人。

與上年同期比較，大部分選定行業的就業人數有所減少。就業人數減少的行業主要有餐飲服務業，減少了3.88萬人，減幅15.4%；住宿服務業（包括酒店、賓館、旅舍及其他提供短期住宿服務的機構單位），減少了6100人，減幅14.4%；進出口貿易業減少了5.57萬人，減幅12.3%；批發業減少了5900人，減幅10%；零售業則減少2.18萬人，減幅8.1%。另一方面，就業人數增加的行業主要有人類保健服務業，增加了6200人，增幅達4.6%。

同月，全港私營機構共提供約3.9萬職位空缺，金融及保險業佔4620個，教育業佔4150個，專業及商用服務業（清潔及同類服務業除外）佔4030個，而住宿護理及社會工作服務業佔4020個。所有選定行業的職位空缺數目均較上年同期減少。減少較顯著的有餐飲服務業，減少7010個，減幅77%；零售業減少4490，減幅59%；專業及商用服務業(清潔及同類服務業除外)減少4110個，減幅50%，而藝術、娛樂、康樂及其他服務業則減少3110個，減幅69%。