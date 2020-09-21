8月綜合消費物價指數按年跌0.4%　較上月跌幅收窄　

政府統計處今（21日）公布2020年8月消費物價指數。根據綜合消費物價指數（即基本通脹率），2020年8月整體消費物價與去年同期比較下跌0.4%。政府表示，由於7月政府代繳公屋租金，以及香港房屋協會豁免乙類屋邨租戶3分2租金的影響在8月消失，故8月跌幅較7月的相應跌幅（-2.3%）為小。

剔除所有政府一次性紓困措施的影響，8月的基本通脹率按年升幅0.1%，但由於豬肉價格和私人房屋租金升幅收窄，所以基本通脹率較今年7月的0.2%稍低。當中，外出用膳的8月基本通脹率亦按年下跌1.3%。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至2020年8月止的3個月之平均每月跌幅是0.2%，而截至2020年7月止的3個月之相應跌幅則是1.0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的跌幅為0.2%及0.3%。

政府發言人表示，在本地第3波疫情影響下，經濟環境維持疲弱，基本消費物價通脹率在8月進一步輕微下降至0.1%。外出用膳價格的按年跌幅略為擴大，多個其他主要消費物價指數組成項目承受的價格壓力，也進一步減退。展望將來，在環球和本地經濟狀況低迷的情況下，外來和本地的價格壓力在今年餘下時間應會維持輕微。政府會繼續密切留意情況。