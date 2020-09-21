DSE考試等級預測研究公布結果　英文科預測準確度達71%

考試及評核局今（21日）公布文憑試（DSE）考試等級預測研究結果。研究計劃獲377所學校參與，合共提交約36900名學校考生的校內評估分數。結果顯示，4個核心科目中，英文科的預測準確度較高，71%考生的預測等級與其DSE實際等級相同，其餘3科即中文、數學及通識，則維持在５成左右。選修科方面，應考數學延伸部分M1的考生當中，只有31%人的預測等級與其DSE實際等級相同。

考評局早前將文憑試（DSE）考試等級預測研究擴展至全港學校，讓學校為應屆中六生預計成績，擴大的原意是一旦疫情惡化，取消DSE時可將預測分數取代DSE成績。考評局按學校提交的今年校內科目評估分數，並參考學校過去DSE的成績，預測學校考生的DSE科目等級，再與考生於今年文憑試甲類科目的實際等級作比較。

研究結果顯示，在4個核心科目中，英文科的預測準確度較高，71%考生的預測等級與其文憑試實際等級相同；而中文科的比率是56%、數學必修部分及通識科亦為54%。

考評局指，選修科目方面，因修讀人數較少、學校過去報考次數較少、歷年學校的文憑試成績波動較大等因素影響，整體預測成績的準確程度較核心科目略低。

考評局秘書長蘇國生表示，是次研究反映，目前按校內評估數據預測考生的文憑試成績，仍有不少限制。因此，預測等級只會在迫不得已取消公開考試時才會採用，屆時建議大學在收生時應更彈性，及參考考生其他相關表現的資料。

考評局計劃在未來每年進行預測等級研究，以蒐集更多校內評估數據，改善預測模型的設計，並提供更多具體回饋予學校，以增加校內評估的信度與效度。