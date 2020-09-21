沙田2男童涉非法收債被捕　最細14歲

警方於上周五(18日)下午約6時，在沙田瀝源街一帶進行反罪惡巡邏期間，發現2名男童形迹可疑，遂上前截查。其後在他們身上檢獲2支紅色顏料，一對手套及多張收債字條。經初步調查後，2名男童向警員承認企圖作刑事毀壞及追討債務以賺取外快，人員遂以「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」將2名年齡分別為16歲及14歲男童拘捕。

沙田警區刑事調查隊人員接手調查，經進一步調查後，2名男童向人員承認欲前往九龍及新界多個住宅單位以進行非法手段追討債務的刑事毀壞，人員不排除該2名被捕人與更多以非法手段追討債務的刑事毀壞案件有關。該2名男童現已獲准保釋候查。

警方強調管有任何物品意圖摧毀或損壞財產及刑事毀壞均屬嚴重罪行。根據香港法例200章<<刑事罪行條例>>第60條，一經定罪最高刑罰可分別被判監禁10年及終身監禁。而任何人無牌經營放貸人業務，即屬違法，則可被罰款10萬元及監禁2年。警方呼籲市民切勿以身試法。

警方亦提醒市民，如需借貸，應向銀行或合法的財務公司借貸，在借錢前要審視個人還款能力，切勿過度借貸。