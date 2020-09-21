蘋果指控將12名港人「賣豬仔」　警方嚴正澄清指控失實

警方今日(21日)不點名批評《蘋果日報》作失實指控。該報引述一名正被內地拘留人士的父親，指香港警方早已掌握其子的通話記錄，質疑警方將12名港人「賣豬仔」給內地執法機關。警方就此嚴重指控作出嚴正澄清，強調有關指控失實，並對此表示遺憾。

警方指，於上月28日循相互通報機制，接獲內地執法部門通報，於8月23日在內地水域拘捕12名港人，涉嫌非法入境内地（偷越國（邊）境罪），內地執法部門正依法處理。有關的執法行動與香港警方無關。在接獲通報後，香港警方即時通知被捕人士家屬，並向家屬提供向特區政府求助的渠道。香港警方正積極與內地執法部門聯絡，了解案件進度，適時作出跟進。

此外，灣仔警署昨日(20日)接獲一名女子報案，指有六名港人被內地執法機關拘留，報案人要求警方提供協助。案件列作「求警協助」，由灣仔警區重案組跟進，並正聯絡相關人士錄取口供。

至於今日(21日)報道所指，12名被內地執法部門拘留的其中一人的父親曾於8月26日向警方報案指其子失蹤一事，警方確認於當日深夜，曾有一名男子往荃灣警署報案，並向警方報稱其子在8月23日離開住所，並聲稱會與朋友釣魚數天，但之後便與其子失去聯絡。

警方指，該名男子在報案期間，向警員提供其子的電話號碼，而警員在他的同意和見證下，即場以手提電話輸入其子的電話號碼，以查看其子的通訊應用程式（WhatsApp）的最後上線時間和動態更新以作出初步調查。警方重申，在上述事件中，警方從來沒有索取或掌握報案人兒子的通話記錄，報案人如對警方當日的處理有任何誤會，歡迎他隨時與警方聯絡。