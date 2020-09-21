16歲女生涉堵路　辯稱遭警箍頸撳地杜撰招認

去年10月13日有網民在深水埗發起反修例集會，兩名學生被指用雜物堵路，因而被控在公眾地方造成阻礙，2人否認控罪，案件今（21日）在九龍城法院開審。代表其中一名16歲女被告的律師指，被告在被捕過程中曾被箍頸撳地至不能呼吸，質疑警員全盤杜撰被告的招認。拘捕該被告的警員則矢口否認，強調從沒對被告施用武力或威嚇行為。

兩名被告依次是16歲的姓鍾中四女生，和18歲就讀專業教育學院的男生胡文俊。他們均被控於2019年10月13日在長沙灣道與欽州街交界的路口聚集，因而導致公眾地方或交通受損或遭受阻礙。

拘捕次被告胡文俊的警員黃耀彬首先作供，指當日下午3時許，他乘坐警車到達現場，當時有約60人在上述長沙灣道與欽州街交界的黃格聚集，路中放着卡板及鐵欄，其他警員警告在場人士正參與未經批准集結，並隨即落車推進。

黃供稱，期間他見到次被告轉身逃跑，他指次被告當時穿黑衫黑褲、孭背囊、持雨傘，戴着頭巾，形容「好似忍者打扮」。他見狀即時加快腳步追捕，結果在福榮街對開制服被告。黃承認在作出警告及落車推進之間只要數分鐘，也同意在追捕過程中視線曾離開被告，但他強調時間不足一秒，他由始至終追着的是同一人。

拘捕首被告的警員黎錦耀供稱，當日下午3時許，他在警車見到有人堵路，落車追截並制服首被告，當時首被告不斷反抗，他於是把她撳在地上，直至她不再反抗始將她扶起。他更指被告在警誡下表示:「我知道非法堵路係唔啱既，畀次機會我，我唔會再做犯法嘅嘢啦」。

不過，辯方卻有另一版本，指黎在制服被告的過程中，曾用膝頭跪在她的背脊，令她透不到氣，而所謂被告的招認及對話紀錄全部是黎憑空捏造，黎矢口否認。案件明日續審。