涉用雷射筆照警車　男子否認控罪指警追錯人

20歲男學生涉嫌去年8月用雷射筆照向警車，被捕後再被揭涉管有噴漆和沒有身份證。該男生否認控管有攻擊性武器、管有物品意圖損壞財產和未能在規定下出示身份證明文件共3罪，案件今（21日）在西九龍法院開審。法庭裁定案件表證成立，被告辯稱照射警員的男子是另有其人，他當晚到嘉頓山測試新購買的雷射筆，惟下山後不幸成為警員追捕目標。

被告胡韋延(20歲)報稱學生，被控於去年8月26日，在深水埗青山道與九龍道交界管有攻擊性武器，即一支雷射筆。他另被控在同日於石硤尾邨美葵樓地下大堂管有一罐噴漆，意圖損壞他人的財產，同時未能向警員譚浩銘出示身份證明文件。

警員譚浩銘供稱，當晚他便衣執勤，乘坐警車到深水埗處理堵路事件時，突然發現有綠色光線從嘉頓公司附近射出，並射進警車內，他的臉亦被射中。

譚遂望向光源，發現一名手持雷射筆的男子，惟看不清楚其容貌。及後該男子逃去，一度從他的視線消失。及後他在休憩公園內再次看見該名男子，並追遂至美葵樓大堂內將其拘捕。

被告自辯時否認用雷射筆照射警車，稱當晚他到嘉頓山觀星，以測試新購買的雷射筆，下山後他看見一名男子快速奔跑，並以為對方在練跑。及後他在休憩公園，遭一名兇神惡煞的男子追遂至大廈內，被對方制服後才知道他是便衣警員。