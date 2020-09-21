港航航班取消兩個月未退款　議員批時間過長不合理

有市民指兩度訂購香港航空的機票，航班其後均告取消，但至今逾兩個月仍未收到退款，質疑港航拖延退款。有議員認為需時過長不合理，估計因航空業現時經營困難，傾向保留現金至最後一刻。

該名市民表示，於今年7月經網上平台，訂購港航同月20日由香港往海口市的經濟艙機票，其後航班取消；他遂再訂購8月2日出發的航班，惟9日後再獲通知航班取消，前後支付約4千元人民幣(約4586港元)，至今仍未收到退款。港航客服曾向他解釋，退款需時為15至90日，若經旅行社中介訂票，或需較90日更長時間。

他續指，自己曾向航空業界人士了解，期間提到部分航空公司會開設航班，以收集乘客購買機票的款項，其後在取消航班後再拖延退款，利用該筆款項支付員工薪酬及其他成本。

議員譚文豪表示，大部分航空公司一般兩個月可完成退款，港航需時三個月並不合理；又指航空業現時經營困難，傾向保留現金至最後一刻。但旅遊界議員姚思榮則指，若然訂購時是以信用卡付款，退款確實需時數月。

至於有航空公司以開航班再取消「吸水」的質疑，姚表示無法就猜測作評價。但香港民用航空事業職工總會主席李永富指，過往曾聽及有航空公司誤判乘客數量，在發現部分航班太少人乘搭後，決定取消班機，已購票的人均要轉乘其他航班。

港航回應指，疫情反覆令公司需因應實際情況作出航班調整或取消航班，向受影響乘客深表歉意。而受影響乘客可根據機票的退款條款，於網站提交退票申請、或聯繫有關旅行社辦理退票。

港航早前已申請第二期保就業計劃，在第一期計劃亦獲補貼7712萬港元，承諾受薪僱員人數2940人。繼今年2月宣布裁員約400人，要求地勤人員、機艙服務員及機師等放無薪假後，港航早前承認將延長無薪假計劃，機長及副機長下月起需放無薪假，期間每月固定收入和津貼減少60%。