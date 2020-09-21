陳振聰如在獄中表現良好　最快明年7月出獄

偽造和使用虛假已故華懋集團主席龔如心2006年遺囑、企圖侵吞830億港元遺產的陳振聰，於2013年7月被重判入獄12年。消息指，如陳在獄中表現良好，於扣減三分一刑期，最快可於明年7月3日刑滿出獄。有報道指，陳獲釋後盼洗脫污名，並計劃將他與龔如心相識15載的交往化成文字，集結成書。

報道指，現年61歲的陳振聰，2013年被送往赤柱監獄服刑至今已7年，在獄中一直單獨囚禁，負責貼信封的工作，除報讀公開大學的中國文學和香港歷史課程，亦報讀浸信會的神學課程，他更計劃將他自1992年認識龔如心，並發展成為知己的事件用筆記錄下來。

據悉，任職風水師傅的陳，1992年在前議員梁錦濠介紹下認識龔如心，因龔的丈夫、華懋集團主席王德輝1990年被被綁架，龔認為王可能還沒死，希望可以打聽其下落，二人開始聯絡，陳並為龔醫治頭痛，二人每晚見面。

另外，陳在獄中研法律文件，2018年發現華懋慈善基金涉及在內地的民事官司，案情竟跟他與華懋爭產案有關，於是展開追查，並在內地提出民事訴訟，要求相關人士道歉，有關案件將於明年11月正式開審。