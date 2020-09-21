6男女銅鑼灣集會被捕准保　涉非法集結被告不得離港

警方拘捕6名男女，指他們今年元旦於銅鑼灣分別涉及非法集結及管有雷射筆等罪案，案件今（21日）在東區法院提堂。各人暫毋須答辯，法庭將案押後至今年11月27日再訊，待辯方向控方索取文件。6名被告均獲准以1000港元保釋，其中2名涉非法集結的被告在保釋期間不准離港及須定時到警署報到。

被告依次為護士余子釗（29歲）、銀行顧客服務助理嚴宇傑（26歲）、無業女吳淑馨（55歲）、閉路電視技術員任詠賢（25歲）、客戶助理任漢軒（23歲）以及女學生張旭敏（22歲）。第1至第5被告各被控一項無牌管有無線電通訊器具罪，控罪指各人於今年1月1日在銅鑼灣崇光百貨外管有無線電通訊機。

第4被告另被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他在軒尼詩道525號外攜有一個能發出雷射光束的裝置。第6被告則被控管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，指她在軒尼詩道505號外保管一支噴漆。

而第4及第6被告另共同面對一項參與非法集結罪，控罪指二人當日在崇光百貨一帶，與關偉洛、李興鑫、劉子睿、梁敏、一名14歲男生以及其他不知名人士參與非法集結。