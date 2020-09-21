政Whats噏：陳帆自嘲髮型特別　官腔宣傳片反應冷淡

施政報告喺10月14日發表，政府喺社交平台開設專頁展開諮詢，收集網民嘅問題，再推出一系列同局長快問快答嘅短片。今日(21日)就發布咗運輸及房屋局局長陳帆嘅訪問片段，但陳帆對網民嘅問題答唔出重點，條片出咗街，反應好冷淡。

對於有網民話佢嘅髮型好特別，陳帆自嘲髮型都真係幾特別，因為戴咗口罩之後大家都仲認得佢喎。有網民覺得公屋輪候時間愈來愈長，驚單身人士上樓都要等成50年，陳就話經過政府多年覓地建屋，預期日後公屋供應會拾級而上，但係都係無答到點樣增加供應。

亦有網民指搭車好貴，想知政府有咩方法解救。陳只係話政府明白市民係公共交通費用嘅負擔，指已經提供咗補貼，即係叫市民自己諗辦法。

另外，有網民批評運輸署淨係識話係市區踩單車好危險，政策短視落後，陳竟然話市區係人多車多嘅地方，踩單車嘅話，去單車徑會理想啲。咁講法，如果無單車徑咪即係唔踩得單車？

快問快答，但陳帆答咗等於無答，仲講乜嘢同市民溝通呀!唔怪得條片出咗街，冇乜市民睇，與其嘥公帑做無謂宣傳，不如派錢益市民好過啦！