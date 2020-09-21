疫下非港人求診欠醫管局共300萬　議員預料大部份將成壞帳

新冠肺炎在港爆發，醫院管理局一度指，任何符合新型冠狀病毒感染呈報準則的患者，會豁免其醫療費用，引起社會批評是吸引非本地居民來港就醫，政府於今年1月29日起恢復有關收費。但根據醫管局的數字，由今年1月29日至8月20日，共有190名非本港居民為符合新冠病毒呈報條件的懷疑及確診個案，其中86人仍未繳付醫療費，涉款共300萬港元。有議員指，新冠肺炎的病重率較其他肺炎高，留院時間亦較長，導致其醫療費用增加；而醫管局「追數」能力不高，相信上述欠款大部份會成為壞帳。

醫學界議員陳沛然指，港人使用公營醫療服務，費用有政府補貼；而非本地居民則需付全數，其醫療費用必然較高。陳又指，新冠肺炎病重率較其他肺炎高，患者或需更多治療，譬如插喉、吸氧氣等；而患者要達到出院標準、確認無傳染性方可出院，留院時間亦較長，均會令其醫療費用增加。

陳續指，醫管局「追數」能力不高，亦不排除部分欠款人已離港，預料今次事件中仍未繳付的醫療費用，大部分會成為壞帳。他又指，以往已試過有欠款人在未繳清欠款下，仍可繼續使用公營醫療服務，批評現時制度過於寬鬆，有機會被人濫用。

醫管局回覆指，局方設有既定機制提醒及追討醫療費用，包括在病人住院期間定期向病人發出臨時賬單，並在病人出院時發出終結賬單。若病人未出院後仍未繳清醫療費用，局方會致電提醒，郵寄月結單，及後會再徵收行政費用，並在適當情況下採取法律行動，包括入稟小額錢債審裁處或委託律師發信向病人追收欠款。