的士司機等人否認於IT界種票　選民表格串錯字仍獲准登記

17名男女涉嫌在2016年的立法會資訊科技界選舉中賄選和種票，遭廉政公署檢控，當中包括的士司機從業員總會幹事李林昌及一對的士司機父女。該3名被告否認控罪，案件今(21日)在東區法院開審，披露3人涉嫌替有「建制IT紅人」之稱的楊全盛種票。

3名被告為的總幹事李林昌（47歲）、的士司機陳俊成（60歲）及其任接待員的女兒陳曉彤（31歲）。3人否認一項串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人罪，控罪指他們於2016年4月27日至9月4日，與其他身份不詳的人串謀在該選舉中作出舞弊行為，無合理辯解而向陳俊成、陳曉彤及陳氏的兩名家庭成員和陳的男友提供每人1000港元，作為該5人投票予資訊科技界候選人楊全盛的誘因。

陳俊成及陳曉彤另各否認一項在選舉中作出舞弊行為接受利益罪，指他們分別於或約於2016年5月21日，在該選舉中作出舞弊行為，無合理辯解而接受1000港元作為他們投票予資訊科技界候選人楊全盛的誘因。

控方傳召負責功能組別選民登記事宜的選舉事務主任張敏怡作供，張指每屆立法會選舉前，選舉事務處均會向資訊科技界訂明團體索取會員資料，以審核及更新選民登記冊。

選舉事務處於2016年收到3名被告、兩名陳氏家庭成員及陳曉彤男友的功能界別選民登記申請表，各人在申請表中均報稱是「電機暨電子工程師學會」屬下的「香港電腦分會」或「香港電路及系統兼電訊分會」會員，惟他們的申請表全部誤將工程師的英文Engineers串錯為Enginess，但事務處最終仍接納各人申請並向他們發出選民確認通知書。

據報道，楊全盛最終於2016年的立法會資訊科技界功能組別選舉敗給莫乃光，去年獲特區政府委任為香港數碼港管理公司董事。