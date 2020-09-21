政Whats噏：食衞局瓣數多　狠批陳肇始做唔掂　議員促「拆局」

何俊賢(左)批評陳肇始(右)搞得醫療又搞唔掂衞生。

政府高官力有不逮，冇咁大個頭硬要戴咁大頂帽。幾位議員今日(21日)喺社交平台開直播，點名大鬧食物及衞生局局長陳肇始，話食衞局孭咁多嘢上身，但實際上根本兼顧唔到，搞得醫療又搞唔掂街道衞生，促請政府「拆局」，將「食物」同「衞生」分返開，方便管理咁話喎。

漁農界議員何俊賢(高佬賢)就喺直播期間話，醫療、街道衞生，甚至連漁農嘅範疇都係由食衞局負責。佢話理解最近疫情反覆，食衞局需要專注處理新冠肺炎，但都冇理由唔理衞生問題。佢舉例話部分政府轄下新落成嘅街市，豬肉檔戶只不過想要一間用嚟掛豬肉嘅房間，等處理豬肉嘅時候唔需要擺落地，點知食環署都唔肯做，仲同建築署之間互相推搪添。佢大鬧唔知政府究竟係唔得閒做，抑或唔想做囉！其實本報之前接連踢爆多個街市養「鼠」為患，睇嚟食衞局仲係好多問題需要跟進。

鬧完街市，高佬賢仲未夠喉，跟手開始鬧街道衞生問題喇！佢話屋企村口啲垃圾堆到成個人咁高，但政府都係派人1日清理1次。佢話投訴咗好幾年，政府最後先「係咁咦」加幾個垃圾桶，同埋掛多個Banner(橫額)，警告市民亂拋垃圾係犯法喎。但佢就質疑究竟有冇用喇。

而高佬賢嘅黨友陳克勤就接住鬧落去。陳克勤話最近食環署最近請多咗人掃街，但就出現「同工不同酬」嘅情況，導致舊員工相當不滿，希望局方要注意吓。佢轉個頭就鬧埋創新及科技局負責嘅健康碼，舉例話自己助理想返內地探親，都要向佢申請40日假，因為淨係往返兩地，前後都需要隔離28日呀！佢催促政府盡快研究健康碼，等跨境工作人士都可以方便啲喇！

運輸及房屋局負責嘅交通系統都走唔甩。陳克勤話新界東嘅交通咁多年嚟都需要改善，當區居民淨係得吐露港公路、港鐵東鐵線等嘅選擇，搞到市民每次出行都逼得好緊要，而政府多年前已經提出興建北環線嘅方案，但舊年先落實研究。按照呢個進度，佢預料有排都該唔掂喇！議員咁多批評，唔知政府會唔會當耳邊風呢？