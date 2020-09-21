港區國安法：公共圖書館覆檢政治書籍　2個月仍未完成

《港區國安法》實施後，康樂及文化事務署(康文署)轄下公共圖書館正覆檢部分政治人物及涉本土政論書籍，暫時不予外借或預約，相關書籍包括前香港眾志秘書長黃之鋒、議員陳淑莊、學者陳雲共9本著作。不過，康文署由7月開始覆檢有關書籍至今已經2個月，但仍未覆檢完成。

康文署回覆西貢區議會表示，因應《港區國安法》實施，香港公共圖書館正在覆檢9本書籍，在覆檢過程中會徵詢法律意見，考慮書籍的內容是否涉及相關罪行，以及公共圖書館提供相關書籍會否違法，又指每個覆檢個案所需時間不同，要視乎個案的複雜性。

西貢區議會社區營造及社會創新委員會、油尖旺區議會地區設施管理委員會明日(22日)會討論有關事宜，其中西貢區議會要求康文署確保公共圖書館書籍不被政治審查。

涉及覆檢的書籍包括黃之鋒的《我不是英雄》及《我不是細路：十八前後》；陳雲的《香港城邦論》、《香港城邦論2》、《城邦主權論》、《香港保衞戰》、《香港遺民論》和《身土不二》；陳淑莊的《邊走邊吃邊抗爭》，均被標示為「覆檢中」。