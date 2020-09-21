傳國泰下月裁員　工會：員工冀先推行自願離職計劃

因管理不善而在全球最佳航空公司排行榜中跌出三甲的國泰航空，及其附屬公司國泰港龍，未有申請政府第二期保就業計劃，市場盛傳國泰可能下月裁員。國泰空中服務員工會今日(21日)與管理層開會，提出大部分員工期望資方先推行自願離職計劃，若反應不及預期再作下一步決定，但管理層未有正面回應。

國泰空中服務員工會今日與管理層開會，工會引述管理層指，今年第4季度業務調整方案仍未落實。工會又指，向管理層提出了該會近日做的問卷調查，收回逾3500份問卷，佔該會會員人數約一半，大部分人認為資方應先採取其他措施來代替裁員，例如推出自願離職計劃，或提早退休計劃等，假如參與計劃的人數不及資方預期才再作打算。另有受訪者指，建議資方推出不同種類的無薪假計劃，以保員工飯碗。

工會稱，部份員工關注國泰若決定裁員，會以何種準則來揀選目標被裁員工，以及相關賠償和通知期安排等。但管理層未有作正面回應，只重申會繼續聆聽工會意見，但表明日後實際執行重組架構行動時，可能會與員工期望有落差。