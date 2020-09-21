環保署智能回收系統先導計劃　自助兌換禮品機招標程序暫停

環保署早前公布於社區推出「智能回收系統先導計劃」，其中連接系統的自助兌換禮品機早前進行招標，投標商須向系統承辦商取得確認，但該系統承辦商亦有參與今次招標，故令人質疑不公平，招標工作暫停。不過，環保署回應指，事件是因涉及技術問題而暫緩，因近日有自助禮品兌換機供應商表示，由不同供應商提供的智能回收系統在對接時會有技術複雜性，該署正審視有關情況，並暫緩有關採購自助兌換機的報價工作。

環保署表示，有關審視不會影響將不記名積分系統推廣至全港所有「綠在區區」及社區回收中心應用的便利回收安排，即使沒有自動兌換機，市民仍可透過櫃台服務賺取通用電子積分並兌換禮品。該署又強調，今次智能回收系統測試服務所收集到的數據全屬環保署所有，作為評估智能回收系統在本地應用可行性的參考。

智能回收系統會記錄收集到的回收物的種類、重量，以及回收箱滿溢程度等數據，可配合使用不記名積分卡，讓市民兌換小禮物。積分卡只會儲存持卡人所交回的回收物資料以及賺取的積分，不會儲存任何個人資料。由於智能回收系統現時只屬測試性質，數據系統暫時由測試服務承辦商提供。測試期後環保署會着手自行建立數據系統。