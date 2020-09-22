探射燈：大鼠戊肝勢兇　本港累錄13宗

本港2018年爆出全球首宗大鼠戊型肝炎人類感染個案，之後一發不可收拾，連同2日內兩宗感染個案，至今共錄得13宗個案。有醫學界人士直指，老鼠能傳播多種傳染病病毒，呼籲市民做好衞生。

感染及傳染病專科醫生林緯遜指，由於老鼠經常出沒比較骯髒的地方，例如污水渠，後巷等，身體容易被污染，並成為病毒傳播的媒介，加上老鼠活動範圍大，市民容易間接或直接接觸老鼠，因而容易接觸病毒。

林又指，部分屋邨深宵小食檔外發現鼠患問題並不理想，市民應妥善處理垃圾，如用餐後要用膠袋包好外賣盒，並丟入垃圾桶內。政府亦應加強公眾教育。林呼籲市民要注意個人衞生，保持環境清潔，例如要定期清理垃圾、食完的食物要立即處理等。

大鼠戊肝經人傳人感染機會微，但亦會經由帶病毒老鼠爬過的食物感染，所以置放食物時亦需加倍小心，若有懷疑應將食物再清洗。同時，現時不少罐裝或包裝飲品亦會擺放在地上，如帶病毒老鼠爬過或咬過，甚或遺便溺在罐面，市民不清洗就開罐飲用，亦會有受感染的危機，而目前沒有針對戊肝病情的藥物。