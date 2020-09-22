東方日報A1：房署賴完食署問路署　滅鼠3部門鬥卸

「鼠出多門，老鼠亦能亂政！」日前九龍灣機電工程署總部大樓爆出受鼠患困擾逾一年，政府建築物受鼠患威脅，基層市民亦不能幸免。近日接連有人感染大鼠戊型肝炎，最新個案是公屋住戶，令居於屋邨逾200萬人遑恐不安。現時多條屋邨已淪為「老鼠邨」，東涌一屋邨內，群鼠在樹上亂竄，樹蔭下居民卻未知危險；葵涌屋邨住戶飽受鼠患困擾，形容情況如「徙置區」；馬鞍山有屋邨衞生問題嚴重，引來群鼠日夜咬食垃圾。滅鼠專家狠批現時當局滅鼠「不知所謂」，方法較外國落後；立法會議員直指，當局滅鼠各自為政，欠缺部門統籌，擔心鼠患由公屋蔓延。

東涌逸東邨鼠患嚴重，東網記者日前凌晨時分目擊至少4、5隻老鼠於邨內廣場穿梭。該廣場位於街市及深宵小食檔附近，有居民在廣場進食後未有妥善處理垃圾，並殘留食物，吸引老鼠前來「開餐」。廣場旁的大樹樹冠內，聚集至少30隻老鼠，不少居民卻坐在樹下全然不知。當區區議員郭平指，近年邨內開設小食檔，加上鄰近馬灣涌村的食肆，吸引不少老鼠「移居」，當局曾放置老鼠餌及老鼠擋治鼠，惜未能根治鼠患。

72歲的羅伯居住葵涌大窩口邨一個低層單位，自去年底，不時有老鼠經廚房及露台入屋，他批評房署安裝擋鼠板毫無用處，他在門外放置老鼠膠、安裝膠板和設置驅鼠器自救，早前成功捕捉兩隻老鼠。葵青區議員黃炳權亦指，鼠患擴散全邨，近年情況更嚴重。他又稱經常接獲居民投訴，連居於十數層樓高的住戶亦反映家中出現老鼠。記者日前巡視時，亦發現該邨富強樓後巷有死老鼠。

馬鞍山頌安邨居民劉先生直指邨內街市為老鼠出沒黑點，不單止晚上，連白天也能輕易看見鼠蹤。晚上於街市附近的行人通道15分鐘內，可見多隻老鼠穿梭，有老鼠咬食棄置飯盒，有的更跳入垃圾桶。

「現時當局嘅防鼠措施不知所謂！」香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源指，房署外判滅鼠公司並未認真處理屋邨鼠患問題，又認為政府在對外判公司的行政及技術上監管不足，建議引入更多滅鼠公司，以增加成效。香港蟲害管理學會主席陳澤森批評當局只會放置鼠餌「做騷」，卻不理成效，而外國如匈牙利首都布達佩斯會聘請專業外判公司負責滅鼠，遇成效不佳會有懲處，因而免受鼠患威脅。

對於滅鼠工作初期由食環署、房屋署、路政署等部門在所屬管區處理，後再尋求食環署專家支援，被批評各自為政，立法會議員柯創盛直指，屋邨鼠患嚴重，問題更蔓延全港多年。他又稱，現時部門滅鼠各自為政，食環署雖負責提供技術指導，惟及後未有與相關部門協調，令滅鼠效果不彰，他建議該署應扮演統籌角色，配合各部門統一有效滅鼠方法；而房署亦應加強監管外判公司，做好防鼠工作。

房署指，本年度逸東邨、大窩口邨及頌安邨分別接獲9、12及5宗有關老鼠的投訴，屋邨辦事處會進行防鼠和滅鼠工作。食環署指，去年9月至今年8月，分別於上址屋邨接獲5、3及4宗有關鼠患投訴，而該署恒常派員進行防鼠及滅鼠工作。