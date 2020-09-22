何志平專欄：強盜行為

每年十月最後的第二個星期一是美國的「哥倫布紀念日」。去年的這一天，我們在紐約大都會看守所的小課室內說美國的非裔人士歷史，是第一課，談及美國早期從哥倫布發現中美洲，以為是東方的印度，而稱當時當地的土著原居民為印第安人。

一位名叫「哈地」（假名）的學員滿懷不忿的要求發言補充。哈地自我介紹是墨西哥裔中年商人，生在美國加利福尼亞州，被引渡來紐約的，而他的母親有一半印第安人血統。他說，土著原居民活得好好的，一四九二年之後，哥倫布引入白人殖民者，跟着帶來的便是瘟疫疾病，從非洲強運來奴隸，停不下來的殺戮與搶掠，和一連串種族滅絕的厄運。他又要求課程加入這段歷史以突出美國現在種族衝突的根本由來。

我馬上搜出這題目的光碟播放出來：「美國原住民在北美大陸上居住至少一萬年，歐洲白人移民者首次抵美時，原住民已有數百萬人了。十六世紀時，哥倫布及西班牙殖民者盯着的，是中美洲群島的甘蔗種植園和墨西哥的金銀礦，偶爾來到北美洲的北歐移民者，大都與原住民和平共處。十七世紀在美國殖民時期和獨立時期，歐洲外來的移民發動了一系列長期的衝突，目的是獲得原住民的土地和資源。美國獨立後，更為土地擴張而強迫遷徙，撤離原居住的領土，甚至種族清洗。建國先哲傑佛遜就計劃把所有印第安人強遷到密西西比河的西岸。一八三○年就從東南各州的五個原住民族強遷了六萬人，途中死了一半人。」

「開國元勳都在美國《獨立宣言》上以『毫不仁慈的野蠻人』來形容原住民。而白人一般都蔑視原住民「沒有人格和美德」，甚至比黑人奴隸更不如！

一八九○年南達科他州的「傷膝河大屠殺」導致幾百人（包括婦女及小孩）喪生後，有評論謂：「國家先賢曾宣言，美國的唯一安全取決於印第安人的徹底滅絕。百年來我們對他們不公，但換來了我們的文明得以保護；再對他們一次的不公，把這些野性和不能馴服的生物從地面上抹掉，才是一勞永逸的除後患！」

「最後，殺的殺，遷徙的遷徙，都被轉移到佔全國領土不到百分之四的特別保護區。成千上萬的原住民，特別是兒童和婦女，都被迫上寄宿學校系統，強行改造他們的文化語言習慣，而進行白人價值觀、文化和經濟的再教育。」

「德國納粹就非常欽佩美國對原住民這樣的做法。一九二八年，希特拉稱讚美國人『將數以百萬計的印第安人殺剩幾十萬，再把餘下的放進籠子裏』在德國向東歐擴張時，希特拉說『伏爾加河，就是我們的密西西比河！』」

「馬丁‧路德‧金曾寫道：『我們的國家是用種族滅絕的而建立的，因為它真的認定了美國原住民是劣等種族』。」

這時候，哈地不耐煩的搶着插嘴：「還有最不為人知悲慘的加州故事。一八五○年，加州發現了黃金之後，白人湧往西來，都抱着一個偏見，要先滅絕當地的『印第安的野蠻人』，才能保證淘金的安全！而加州政府，民兵與正規軍不但支持、參與，甚至獎勵殺戮原住民。原來的十五萬印第安人僅存三萬，而政府共付出一百七十萬美元獎賞屠殺。加州從未對這它一手導演的印第安種族滅絕而道歉。」

最後哈地激動的疾呼：「這不僅是盎格魯—撒克遜人種族優勢白人至尊的概念，裝飾為擴張欺凌的帝國主義，根子裏本來就是赤裸裸的殘酷而無人性的強盜行為！昨天如此，今日如是！」