灣仔人鼠戰況烈　律敦治飽受威脅

鼠患問題隨時危及公立醫院!與灣仔律敦治醫院一街之隔的灣仔道一帶又爆鼠患，有居於灣仔道唐樓的市民長期被群鼠滋擾，老鼠最近更猖獗至「擅闖民居」，曾向食物環境衞生署投訴，惟署方「闊佬懶理」，最後居民要自費購買捕鼠籠捉鼠，對此感到無奈又無助。有議員批評，醫院附近範圍出現鼠患不能接受，老鼠帶有許多不同病菌，會危害病人健康，狠批食環滅鼠工作不力，經常推塘予其他部門卸責。

居住於灣仔道唐樓頂層的歐先生表示，一家幾口已於該處生活幾十年，惟約一年前開始被鼠患困擾，起初以為只是「小鼠一兩隻」，但原來只是噩夢開始。他直言，鼠群非常猖獗，「完全不怕人」，每日黃昏入夜後，就會聯群結隊在露台互相追逐。有一次甚至闖進屋內，歐向記者憶述事件，表示晚飯後突然於屋內聽到有老鼠叫聲，原來是平日於露台出沒的老鼠跑進入屋，「找翻全屋」後於衣櫃後見到鼠蹤，惟老鼠非常敏捷，無法捕獲，現在惟有於屋內與露台之間的出入口放置膠板阻隔，以防再有老鼠闖入。

歐先生原於露台種植了盆栽，亦被鼠群摧毀，牠們從盆栽底部鑽入，抓鬆泥土，並且進食其根部，亦會亂咬樹枝。歐直言露台原本種植的盆栽有約二十盆，被鼠群「光顧」過後，現在只有一半僅存，對此感到「非常困擾」。

他曾經就事件向食環署投訴，惟署方僅提供數個捕鼠籠，並表示已放置老鼠藥，歐直言捕鼠籠每次都必有所穫，但食環署上門收鼠會連籠帶走，又不會重新再派，鼠患依然嚴重的情況下，惟有自費購買，他向記者表示「三十蚊一個（捕鼠籠），我買左兩個，一放又捉到」，並向記者展示「戰利品」的照片。對於老鼠藥，他表示未曾見過有老鼠屍體，估計群鼠不會輕易進食。

東網記者到現場視察，發現即使中午時分，已見有約5隻老鼠在大廈對出相連的簷篷上追逐，完全無視四周，甫近黃昏天未全黑，鼠群又再出動，就記者所見有大約近10隻老鼠於露台及對出相連的簷篷出沒，對於記者舉機拍攝，頑鼠毫不畏懼。

食環署回覆指，一直關注該地點一帶包括律敦治醫院附近的鼠患問題，稱已加強有關防治鼠患工作，包括街道及後巷清潔、檢控違例棄置垃圾及廢物的人士、修補地面上的破洞及裂縫、堵塞鼠洞、放置毒餌及加裝捕鼠器捕殺老鼠、向大廈住戶提供防治鼠患的技術支援及建議，以及宣傳教育等工作。食環署補充，防治蟲鼠人員上月亦曾到律敦治醫院向管理人員提供防治鼠患的建議。

議員黃碧雲批評，醫院範圍出現鼠患不能接受，尤其現時面對新冠肺炎已經人心惶惶。黃又直斥食環卸責，直言全港多區都收到不少鼠患投訴，但食環的態度只有推塘予其他部門，一直未見食環署有嘗試跨部門合作打擊鼠患。