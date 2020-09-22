網民熱話：玻璃碎鐵枝隨處棄　女清潔工為垃圾蟲執手尾受傷

如果人人願意「做多一步」，將垃圾放在垃圾桶，就可以減輕清潔工的負擔。惟現實上總有垃圾蟲毫無公德心，令街道上布滿垃圾，令不少年紀老邁的清潔工受傷。近日網上流傳一張照片及貼文，揭示清潔工背後的辛酸。

Facebook專頁「拾平台」在近日上載一張照片及一則貼文，有熱心人講述與清潔工傾談時，發現對方工作時多次受傷。該名負責倒垃圾的女清潔工拉起褲腳，指示小腿上一條約有5吋長的疤痕，「呢個係上次掃後巷時畀條鐵枝刮到，搞到我停工成兩個月呀！」後來她更表示，「錫身嘅，就做唔到掃街倒垃圾㗎喇！」而另一名女清潔工亦向他反映，受傷事件習以為常，「畀玻璃同鐵罐刮手，已經習慣到無感覺」。

事後有網民關心清潔工的安危，勸他們要「好好保重」，並感激她們一直的付出。亦有人表示市民理應「做多步」，如有竹籤或具利刺垃圾，「最好折斷佢，放入盒或包好」，確保清潔工在工作期間的安全。

網民有話說：

Minho Lee：多謝你哋付出咁多辛勞，令到啲街道咁乾淨

Road Ang：多做一步，大家安心

Peter Luk：要注意安全

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