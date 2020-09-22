不少新移民面臨失業　社協轟派錢申請長達8周促簡化程序

政府昨日(21日)宣布，將透過關愛基金向低收入家庭的新來港定居成員發放一次性1萬港元津貼。扶貧委員會委員、社區組織協會幹事施麗珊今早(22日)在電台節目表示，根據過往經驗，申請者遞交入息證明等文件較困難，冀政府可簡化申請方式，減少申請者須遞交文件等行政程序，以加快申請、盡快「派錢」。

她指出，當局預料申請時間長達8周，惟現時不少合資格申請者已面臨失業。她質疑政府為何只委託中銀香港，而未有包括其他銀行，又稱很多申請者未必有中銀戶口，建議政府可沿用N無津貼的非政府機構協助推行計劃。

另一名扶貧委員會委員鄧家彪則認為，政府為節省時間委託中銀香港協助推行計劃問題不大，但建議當局若日後再推行類似項目，可考慮招標。他又提到，已領取綜援等津貼的申請者，相信已有資產審查基礎，預料部分申請者屆時可快過8周就收到款項。

根據政府數據，計劃預計約20.3萬人合資格受惠，涉及公帑逾21億港元，申請者可於本月27日至12月31日遞交申請。政府委託中銀香港為代理銀行，料需時約8周處理並安排發放津貼。