滙豐股價再瀉逾3%　逼近28元「世紀供股價」

「獅王」滙豐昔日凜凜英姿已成泡影，與香港一同沉淪！繼今年四月煞停派息及6月宣布重啟全球裁員3.5萬人計劃後，近日再傳被內地列入《不可靠實體清單》，同時捲入洗錢疑雲，作為集團重要增長引擎的香港區，或因受制而「冇運行」。

值得留意，滙控盈利主要來自亞太區，以香港為重要支柱，今年次季香港區幾乎獨力撐起集團業績。若滙控確定被列入《不可靠實體清單》，未來或不能於中國境內投資、從事進出口活動、相關人員甚至會被禁止出入境，未知相關規定會否影響香港，但對集團的打擊將難以想像。

另外，國際調查記者同盟(ICIJ)披露的美國財政部機密文件顯示，多家全球性銀行在1999至2017年間，在內部指交易有可疑下仍替客戶進行轉帳，總金額逾2萬億美元(逾15.6萬億港元)，涉及可疑活動報告(SAR)個案總數超過2,100宗。據悉，提交最多SAR個案的銀行包括滙控及渣打集團。

正榮金融業務部副總裁郭家耀坦言不感意外，倘確實被列入《不可靠實體清單》，業務發展將受限，變成「一無是處」，故料股價易跌難升，今年或跌至供股價28元，建議持股者盡早離場。