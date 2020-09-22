4人禁聚令晚市堂食至午夜等措施　延長7天至10月1日

第三波新冠肺炎疫情持續緩和，港府上周進一步放寬社交距離措施，包括重開酒吧、泳池、主題公園等，並將食肆堂食時間延長至晚上11時59分，有效期為7日至本周四(24日)，而4人禁聚令及食肆不可超過4人一枱的規定則維持不變。港府今早(22日)宣布，有關的社交距離措施會在周四屆滿之後，延長多7日至10月1日，細節不會有大改動。

政府表示，由9月15日至9月21日的過去一周，香港錄得67宗確診個案，當中三分之二，即44宗是輸入個案，扭轉了自7月初爆發第三波疫情以本地個案為主的趨勢。至於23宗本地個案中，有7宗仍屬源頭未明，顯示疫情持續緩和，但社區有隱形病毒傳播，呼籲市民不可鬆懈，尤其學校明日(23日)起分階段復課，要更小心。

政府續指，本港難以完全避免輸入個案，衞生防護中心正審視高風險地區名單，目前有10個國家地區在名單中，有進一步結果會再作公布。而衞生署至今已經啟動3次「熔斷機制」，即若同一班民航客機有5名以上乘客確診，或者連續兩班從同一地點出發的客機有3人以上確診，有關航班須禁止來港14日，強調香港已經實施非常嚴厲的入境管制措施。

政府亦稱，上周公布第四階段放寬措施時，已表明難以在一星期內再進一步放寬措施，至今絕大部分場所已在做足防疫措施下重新開放，強調營運者及市民必須自律，嚴格遵守措施，避免疫情反彈，當局會加強執法。