擬擴展深灣禁區延長禁期　加強保護綠海龜

南丫島深灣沙灘是本港唯一的瀕危物種綠海龜繁殖地，惟現時該處僅每年6至10月被列為禁區，環保團體多年來倡議延長禁期及擴展禁區範圍。漁農自然護理署近日終於提出建議，希望擴展深灣限制地區，由現時佔地約0.5公頃的深灣沙灘擴展至包括圓角及大角以內的深灣水域範圍，涉及水域面積約98.2公頃，同時把禁期由每年6月至10月延長至4月至10月，料於今年內修訂法例，並於明年落實措施。

漁護署在離島旅遊漁農、環境衞生及氣候變化委員會提交文件並提出有關建議，指政府關注近年深灣海灣內愈趨頻繁的人為活動，包括水上休閒活動及捕魚等，會干擾瀕危綠海龜的繁殖及產卵，而2018年亦曾公布計劃把深灣限制地區延伸至鄰接的綠海龜繁殖水域，加強保護綠海龜。

該署表示，在繁殖季節，綠海龜會由覓食地洄游至出生的沙灘周邊水域，並在此水域活動至產卵期完結，預備產卵的綠海龜對人為干擾極為敏感，人為的干擾如海上交通、燈光和噪音，會令綠海龜受驚而放棄產卵。因此，擴展限制地區後，該署計劃多管齊下加強保護及監管有關區域，包括探討於深灣海灣入口的岬角設置告示牌，提醒途經船隻於限制期間不要擅進深灣；又會加強巡邏及探討設置遙距攝影系統監測限制地區及海龜的情況。

該署又稱會於每年限制生效前聯絡相關持份者，如漁民組織、遊艇會等，提醒有關限制地區的生效時間及管制措施。每年產卵季節開始前；亦會於產卵地進行保育管理，包括清理攀緣植物、垃圾及海灣內的廢棄魚網。