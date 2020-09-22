本地零確診遙不可及　專家料中秋後無食肆個案可放寬至6人1枱

港府宣布，上周生效的社交距離措施會再延長7日至10月1日，換言之，4人禁聚令、食肆4人一枱等禁令將延續至中秋節正日。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今早(22日)在電台節目表示，若中秋節後無出現酒樓等與食肆相關的個案，他預料政府屆時會再調整防疫措施，考慮將禁聚令等放寬至6人，並敦促政府要在防疫需要和業界生存空間中取得平衡。

他提到，本地確診數字近日有下降趨勢，源頭不明的比例整體偏低，惟間中有日子比例較高，反映本港疫情仍存在變數，他重申最理想目標是達致本地零確診，但目前來看仍較遙遠。

許認為，近日本地確診數字以輸入個案為主，包括英國、法國和西班牙等歐洲國家開始爆發新一波疫情，加上當地天氣轉涼，擔心當地疫情會很嚴峻。他建議港府檢視全球疫情發展，並定時更新高風險地區的名單。

對於有聲音批評政府6月放寬社交距離措施後引致第3波疫情爆發，許認為當時或「放得太鬆」，預料港府現時會謹慎處理。他又預計下周的中秋節和十一未必會有大型慶祝宴會，認為若僅舉行相關儀式及控制入場人數，可減低風險。

現時抵港人士如登機前14日，如曾前往或停留高風險地區，包括菲律賓、印度、印尼、巴基斯坦、埃塞俄比亞、哈薩克、南非、美國等，相關人士須持有72小時有效的陰性證明及酒店訂房證明。