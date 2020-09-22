派錯藥致院友昏迷兼老鼠周圍走　松山府邸道歉認鼠患困擾近1年

九龍城區甲一級私營安老院「松山府邸」一名逾8旬女院友昏迷，繼而揭發院舍派錯藥及鼠患處處。「松山府邸」就女院友昏迷一事深表難過，向女院友及其家人致以最誠摯的慰問，並就鼠患事件及派錯藥物事故致歉，指已聘請專業滅蟲鼠公司，每星期到院舍進行控鼠服務，同時重新檢視派藥程序和系統，以免派錯藥物事故再度發生。

松山府邸就事件對員工、院友及家屬造成滋擾和不便深感抱歉，指鼠患事件困擾院舍近一年。自發現鼠患後，院舍已加強院舍清潔、保持環境衛生及妥善處理垃圾等，同時聘請專業滅蟲鼠公司跟進情況，每星期到院舍進行控鼠服務，惟至今仍未能完全杜絕。該院又指，一直與政府相關部門及區內持分者保持緊密溝通，包括食物環境衞生署、社會福利署牌照部、大廈管業處及當區區議員，盼共同解決鼠患問題。

至於員工派錯藥物事故，院舍向該名員工發出警告，員工最後也因事件嚴重而難辭其咎，而社福署安老院牌照部已派員到場調查及巡視，並向院舍發出警告信。該院續稱，會重新檢視派藥程序及派藥系統，及加強員工在職培訓，減少錯誤發生，有需要時將尋求專業團體協助及指導，望盡快有助院舍改善藥物管理。