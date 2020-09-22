提修例防止殘酷對待動物惹質疑　鄺俊宇否認為接受延任鋪路

今年情人節，深井豪景花園懷疑有人將29隻動物從高處擲下，其中15隻被發現時已經慘死，律政司稱因證據不足，決定不起訴涉案2名疑犯，引起社會嘩然。民主黨議員鄺俊宇早前表示，計劃以私人草案形式修訂《防止殘酷對待動物條例》，以加強保障動物權益。惟其做法被質疑為民主派議員接受延任安排鋪路。鄺今早(22日)出席一個電台節目時否認，又稱期望草案可以在月底前完成。

鄺指出，本港近期屢有虐待動物個案發生，雖然政府高調拘捕疑犯，惟律政司往往決定不起訴。他認為，事件反映現行法例有漏洞，故計劃以私人草案形式修訂《防止殘酷對待動物條例》，包括將容許政府在涉及動物死傷嚴重的案件提出公訴，令檢控程序不受《簡易程序治罪條例》訂明的6個月檢控期所規限；又建議在虐待動物案件中，動物管有人或單位業主有責任證明事件並非因為其疏忽所導致。

鄺表示，對草案可獲立法會跨黨派議員支持有信心，重申今次並非政治問題，而是關乎良知、動物權益，期望可以在月底前完成草案。

不過，現屆立法會任期原訂本月30日結束，對於是否接受由全國人大常委會所決定的延任安排，大部分民主派議員至今仍未有決定。有人質疑鄺此刻提出修例是為接受延任鋪路，鄺否認，又稱「(自己)一日係議員，一日要用盡議員身位去做盡有利民生嘅嘢」，重申自己過去4年一直關注動物權益。他又指，他明日(23日)亦會以福利事務委員會主席身份召開特別會議，會上將討論照顧智障人士的問題。