迪士尼周五重開須預約入場　一星期開5日逢周二及四關閉

關閉逾2個月的香港迪士尼樂園本周五(25日)重開，並實施一星期營運5天的安排。迪士尼今早(22日)在其官網宣布，將於周五重開，初期除公眾假期及指定日子以外，逢周二及周四關閉，直至另行通知。迪士尼稱會實施人數管制、健康及安全措施，市民須透過入園系統預約入園，入園時亦必須通過體溫檢測及佩戴口罩。

迪士尼指出，所有市民須於到訪前的7日內預約到訪日期，奇妙處處通會員可率先於今日開始預約，並可享提早1日預約入園預約優惠，其他市民則可於明日(23日)中午12時正開始預約，預約過程中須作出健康申報。該園稱會在所有高接觸量的地方加密清潔和消毒次數，重開後樂園各處的排隊區、餐廳 (包括座位安排)、遊樂設施、以及其他設施，都會按政府最新防疫指引。

該園續稱，迪士尼朋友體驗將會調整，以避免與賓客近距離互動。室內現場表演亦會暫停。而尚未使用的樂園門票、有使用期限之產品、酒店訂房及奇妙處處通會籍會有特別安排。該園會提供免費取消樂園門票及酒店預訂服務，直至今年12月31日。

此外，東網接獲一封由迪士尼行政總裁楊善妮發出予演藝人員的信，告之其重開日期，並稱會維持每周放取一日無薪假的安排。