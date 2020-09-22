Dr.東：常吹冷氣飲食重口味易患風癩　職業女性高危

俗稱風癩的蕁麻疹，是常見皮膚毛病之一，中醫稱為癮疹或風疹塊。風癩的特點是發病快，會突然出現，任何季節都可發作，相當折磨患者。有中醫認為都市人壓力大，導致內耗陰血、肝腎不足，是誘發風癩反覆發作的主因。求診者以職業女性居多，除了因為長期處於冷氣房，月經前後亦易因血氣不足令風癩來襲，女性調理好脾胃及滋陰養血，可減輕症狀及預防病發。

基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師屈珮珠表示，風癩的患者發病時，皮膚一般有灼熱感、腫脹、大小不一的環狀紅斑和難忍痕癢狀況，嚴重時更會出現窒息、呼吸困難、腸胃不適。中醫角度認為，風癩成因有先天以及後天影響。先天稟賦不足，容易對外來食物、藥物敏感，溫度變化亦會可誘發風癩。

後天方面，飲食失調、脾胃功能不佳，亦會令風癩發作。屈認為都市人壓力大，是導致風癩反覆發作的一大成因，當中職業女性的工作環境一般長期開冷氣，外出用膳又難以保持清淡飲食，若工作與家庭壓力夾擊，容易內耗陰血、正氣不足及抵抗力變差，月經前後更因血氣不足而令風癩反覆發作。

屈指有風癩的女性，治療時要配合經期，女性若月經前或經期時風癩發作次數較多，且晚間瘙癢劇烈，屬於血虛風燥證型，一般需於經前健脾胃，經期時則活血化瘀，經後以滋陰養血等方法治療。不過，始終預防勝於治療，屈認為有皮膚不適者應培養日常生活的健康習慣，如晚上11點前休息，補充血氣、增強體質；紓緩壓力，改善肝郁脾虛。

屈建議可煲湯水作食療，如淮實川貝處乳靈芝瘦肉湯，材料有淮山、芡實、川貝、虎乳靈芝、百合、玉竹、南北杏、桂圓肉、蜜棗及陳皮，有潤燥止癢、健脾益氣的功效。

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