200億元購物業置社福設施　區議員轟政府未善用土地用公帑補救

港府獲立法會通過撥款，以200億港元在3年內購買約160個私人物業用作社福用途，包括興建長者中心等。社會福利署今(22日)就購買物業一事諮詢觀塘區議會，多名區議員追問選址，惟署方代表未有提供。有區議員批評，港府是最大業主，擁有大量物業，卻要用公帑購買私人物業，反映規劃失敗，促請該署以現有物業發展社福設施。

社署計劃在觀塘區設置幼兒中心、綜合家庭服務中心、長者日間中心、長者中心、到校學前康復服務辦事處等社福設施。區議員陳汶堅質疑，港府作為最大業主，擁有大量物業，但現時規劃失敗卻要利用公帑補救，明言反對計劃，又質疑領展會成為最大得益者。

多名議員在會上追問社福設施的選址，並批評該署未有善用政府土地。社署總行政主任(策劃)劉漢華表示，購買私人物業的計劃屬短期措施，用作回應迫切的社福需求，料最快明年首季可購入物業。相反若使用政府空置用地提供服務，由於涉及改建原有規劃，需時5年以上。他強調會以鄰近原有社福設施的條件選址，並解釋指公開選址會不利政府購買及令市場抬高價格，故現階段難以公開相關資料。

他又指，領展出售物業時有限制，需要整棟物業購買，故預計購買領展的物業機會不高，亦不會選擇在觀塘區的核心商業區購買物業。