調查揭25%患者偏頭痛逾4小時　長服止痛藥恐肝臟受損

本港近13%人口受偏頭痛困擾，以年輕人為多，女性發病比例更是男性的三倍。最近有調查發現，只有33%偏頭痛患者會求醫，多數自行買止痛藥解決，但不少人有過量服藥情況，21%人每月有超過10日服用止痛藥。有醫生指過量服藥可致肝臟受損及心血管問題，呼籲患者切勿自行「加碼」藥量。

腦神經科專科醫生方嘉揚表示，很多人混淆普通頭痛及偏頭痛，後者的症狀遠比前者強烈，且可引致疲倦、噁心、對聲音及光線敏感、視野模糊等，痛楚可持續4至72小時。偏頭痛多與家族遺傳有關，後天方面，女性賀爾蒙變化，進食味精、紅酒、咖啡及芝士亦可誘發偏頭痛；睡眠不足、壓力大、焦慮及吸煙亦有影響。

香港醫護聯盟於8月底至9月初進行了一項「港人對偏頭痛認知及治療調查」，訪問了397人，有超過一半受訪者表示會因頭痛而影響活動或思考能力，四分之一人更曾經歷每次頭痛長達4小時。不過，只有33%的患者會求醫，63%人表示會自行到買止痛藥治療；如果頭痛未止，44%人會服更多藥量，當中21%人更每月有逾10日服用止痛藥。

過度用藥影響健康，以常用的撲熱息痛為例，過量服用可致肝臟受損；非類固醇消炎藥亦可引起心血管或胃部不適問題。方表示，近年有一隻偏頭痛的預防藥物「CGRP拮抗劑」，阻斷相關的神經物質傳遞，可作為預防性藥物。他引述一項涉及382名患者的臨床研究，患者持續服用「CGRP拮抗劑」，64周後有26%的人沒有再出現偏頭痛。