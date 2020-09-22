駿洋邨1至3座做檢疫中心至10月中　政黨批唔合理促清一座還一座

火炭駿洋邨早前被徵用作為檢疫中心，政府交還部分單位後，該邨第4座及第5座住戶已於上月底入伙，惟第1至3座的「準住戶」至今仍未能上樓，有政黨於9月6日至18日進行網上聯署，收到超過400名市民簽名，促請政府盡快歸還駿洋邨，今早(22日)到政府總部外請願，爭取政府於9月底陸續歸還駿洋邨。

駿洋邨第1至3座現時需繼續保留用作檢疫中心，預計未來數月需進行頗多修繕工作，最快明年1月才可還住戶陸續入伙。公民力量到政府總部外請願，高叫「政府動作快，市民入伙快」、「清一座還一座」及「加人加時，加速清還」等口號，又遞上寫有「上樓月餅」4字的紙牌，寓意市民希望於中秋節前盡快入伙。

到場的深水埗前區議員李梓敬指，現時駿洋邨只有3名隔離人士使用，卻保留駿洋邨1至3座共1533個檢疫單位至10月中非常不合理，批評政府無視準租戶上樓的迫切性。火炭連線召集人劉德榮建議政府「清一座還一座」，集中處理已清空的大廈，進行全面清潔消毒，陸續交還房委會安排修繕及入伙，務求12月底前完成入伙程序。

公屋聯會總幹事招國偉表示，不少準租戶為低收入家庭，希望政府能確切落實延長免租期，助租戶度過疫情。準租戶陸太表示，政府於6月宣布駿洋邨檢疫中心7月底停用，但她已為小朋友辦理轉校手續，亦已向原居住單位退租，現時一家住在中轉屋，小朋友要跨區上學及分開居住，希望政府能正視基層準住戶的需要。