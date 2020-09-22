通訊局向港台發警告　指節目《左右紅藍綠》評論警方執法欠持平

通訊事務管理局今(22日)公布，審議了4宗投訴個案，分別涉及廣播機構違反《電視節目守則》及《電視廣告守則》的規定。其中一宗個案有關香港電台於港台電視31及港台電視31A台播放的電視節目《左右紅藍綠》，投訴主要指主持評論警方執法行動時，言論欠持平，且沒有給予警方適當機會回應，通訊局認為投訴成立，並向港台發出警告。

通訊局接獲一宗有關4集港台電視節目《左右紅藍綠》的投訴，分別在去年9月4日、10月7日及15日和11月13日，主要指該4集的主持評論警方在近期社會事件中的執法行動時，言論有欠持平、屬一面之詞、以偏概全，以及沒有給予警方適當機會在節目內或其他時間回應。

通訊局續指，主持在節目中批評警方的執法行動，其言論或會影響警方聲譽，儘管港台指有關節目已另行邀請警方接受訪問或回應，惟沒有表明曾否聯絡警方就該4集主持的評論作出回應，而警方在該4集播放前的聲明或回覆傳媒查詢，並不可視作已給予警方機會回應。故通訊局認為投訴成立，港台違反了《電視節目守則》的規定，決定向港台發出警告，敦促它嚴格遵守《電視節目守則》中的相關條文。

另外，通訊局亦接獲三宗有關商台電台節目《晴朗早晨全餐》及《在晴朗的一天出發》，以及無綫新聞台播放的電視節目《新聞報道》及《香港早晨》的投訴，均向兩台發出勸諭，敦促嚴格遵守《電視節目守則》中的相關條文。