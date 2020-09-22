演藝活動全停業界等死　議員泣斥有官員叫申綜援太涼薄

新冠疫情影響下，本地大型活動及舞台演出完全停擺，活動及演藝製作界今(22日)召開聯合記者會，哭訴業界受禁聚令影響復工無期，正處於水深火熱中，批評港府第3輪抗疫基金大縮水，且資助準則不清，令很多受影響從業員未能受惠，質疑計劃對業界不公，促請港府將資助擴闊至所有表演藝術自由工作者及各類型活動表演公司，並盡快放寬表演場地入場觀眾限制及提供場租資助，刺激活動復辦。

「香港活動及演藝製作界台前幕後大聯盟」聯同體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國召開記者會，指疫情下舞台製作、音樂表演及煙火匯演等全數煞停，從業員手停口停，生活艱難，但港府對業界的支援嚴重不足。

馬逢國發言時更一度激動落淚，坦言已先後30多次去信政府各部門，最近亦代表業界向政府提出21項建議，惟最終只有1項措施落實，反問自己有否做好議員角色幫助業界。他又提及，政務司司長張建宗早前曾指，希望未有獲幫助的行業「識大體」。馬坦言感到難受，反問張甚麼是「大體」，更稱業界真的有可能快撐不下去變成「大體」，更聽過有政府官員曾經說過「搞唔掂就申請綜援」，認為說法太涼薄，希望政府真的能聆聽到業界聲音。

大聯盟召集人朱仲賢直言對第3輪抗疫基金感失望，認為相比其他行業，活動及演藝界僅得3100萬港元，亦僅有4100名藝術自由工作者及76間音樂會演出公司得到資助，批評基金資助無準則，令很多受影響業界人士未能受惠。他續指，聯盟5月曾做過調查，當時已有4成業界表示未來半年會計劃結業，估計現時情況更差。

婚禮樂手周潔兒指，自疫情發生以來已半年無收入，尤其禁聚令下很多婚禮宴會被迫取消，酒吧活動亦已暫停大半年，行內樂手無處表演，生活困難，不少已轉行送外賣、做地盤或靠積蓄維持生活。

大聯盟向政府提出4項建議，包括將針對部分藝術自由工作者的資助擴闊至所有表演藝術自由工作者，及針對音樂會表演公司的資助擴闊至各類型活動表演公司，並盡快放寬表演場地入場觀眾限制，又建議待疫情緩和後，向活動主辦者提供場租資助，刺激活動復辦。