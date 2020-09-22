通識科部分教材涉教壞學生　政黨請願反對送審機制

高中「通識教育科」部分教材被指教壞學生，教育局早前提出為該科教科書提供自願「專業諮詢服務」，有多間出版社將高中通識課本送到教育局審閱後，發現部分須作出修改。有政黨今早（22日）到政府總部請願，反對教材送審機制，又要求教育局將通識科保留為必修科。

民主黨議員黃碧雲聯同深水埗區議員鄒穎恒、九龍城區議員黎廣偉和黃永傑今早到政府總部外請願，高叫「捍衞通識初衷，反對洗腦教育」、「獨立思考，明辨是非」及「反對矮化通識，堅持必修必考」的口號，黃碧雲指，有親政府智庫組織最近發表有關高中通識科的研究報告，建議改革考評機制以合格與否評分，及倡議通識科教材需要送審，強調通識可必須保留為必修必考科目，現時的評分方法亦不見得有需要作出重大變動。

對於議員梁美芬認為未有定論的政治議題不應放進通識科課程，黃稱教師不應逃避教授學生具爭議性議題，否則香港教育會變成「洗腦式教育」，扼殺學生的思考和創意。黃又指，通識科已推行10年，籲政府勿忘教改初衷。鄒穎恒則強烈反對教材送審，指通識科的教材緊貼時事，不斷送審不單浪費人力物力，更影響學生學習，反對政府政治干預教育專業和損害學術自由。