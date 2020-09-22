女生涉堵路否認有招認　稱警署內受威嚇才簽名

去年10月13日有網民在深水埗發起反修例集會，2名學生被指用雜物堵路，因而被控在公眾地方造成阻礙，2人否認控罪，案件今（22日）在九龍城法院續審。16歲女被告出庭作供，指當日被帶返警署後，見到另一被捕人士要求驗傷，卻遭警員人身攻擊，並向該被捕者道:「等你心臟停頓就畀你驗啦！」女被告因此感到懼怕不敢反抗，遂按要求簽名確認由警員杜撰的招認。法庭明天會就招認自願性作裁決。

2名被告依次是16歲的姓鍾中四女生，和18歲就讀專業教育學院的男生胡文俊。他們均被控於2019年10月13日在長沙灣道與欽州街交界的路口聚集，因而導致公眾地方或交通受損或遭受阻礙。

鍾姓首被告就其招認的自願性作供，她指當日走在行人路上，警員黎錦耀突然跑至，叉着她的頸再把她撲到地下，並向她大叫不要掙扎。當時她重複「我無掙扎」，但對方不但沒有鬆手，更加大力度，令她感到呼吸困難，同時有蒙面警員用警棍毆她小腿。她隨後被鎖手銬帶上警車，但沒有警員解釋她是為何被捕。

首被告續供稱，她被帶回警署後，有警員要求她及其他當日被捕人士跪在地上，有警員踢枱踢櫈並用粗口喝罵他們，又說：「聽聽話話咪快啲搞掂」。隨後，警員黎錦耀問她：「老實講，收咗幾多錢出嚟㗎？係咪做天使？」她否認，黎便說：「10個有9個都話自己無㗎啦，帶白衫做咗壞事，就換衫扮好人」。

首被告又憶述，當時房內有另一名身形略胖的男子，該男子要求警員讓他驗傷和找律師。黎聞言即走過去「篤」該男子的頭，罵他「死肥仔」，又說:「驗傷？等你心臟停頓就畀你驗啦！」

首被告指，及後黎向她說：「我依家幫你向法官求情」，在口供紙上寫上「我知道非法堵路係唔啱既，畀次機會我，我唔會再做犯法嘅嘢啦」，並要求她簽名。她當時感到「好驚，係咁震」，以為「係程序嘢，想快啲返屋企」，且擔心若不順着黎意思，自己便會落得該「肥仔」的下場，故最終按黎的要求簽名。