通訊局批准成人節目提早半小時播　直播體育賽事可加入廣告

通訊事務管理局決定放寬免費電視「成年觀眾」節目最早播放時間，由晚上11時半提前至晚上11時，另決定放寬對物業廣告和播放體育賽事及直播活動節目時加入廣告材料的規管。通訊局於今年6月23日至7月23日期間徵詢公眾及廣播業界的意見後，作出該項決定，經修訂的電視及電台節目和廣告標準業務守則(業務守則)將於9月25日刊憲，並於同日生效。

通訊局認為，免費電視頻道數量已增至12條，大大提升不同年齡觀眾觀賞的節目選擇，而互聯網亦設有多樣化內容，為青少年及兒童提供充足資訊和娛樂，加上「成年觀眾」節目須在開始播放前以聲音及畫面作提示，而青少年在晚上11時後觀看電視的比率亦相對較少，故認為將最早播放時間提前半小時，不會對年輕觀眾構成任何實質影響，同時亦使持牌機構在編排節目方面有更大彈性。

另外，通訊局亦會放寬香港物業廣告及香港境外物業廣告須符合播放該等廣告而提供所須文件的規定，因部分規管措施近年已被其他監管制度納入規管，此舉為避免規管工作重疊。同時，通訊局亦批准直播體育賽事及與賽事有關的節目內可加入廣告材料，惟須符合相關條件和限制，至於在其他直播活動節目內加入廣告材料，通訊局會按個別情況考慮是否予以批准。