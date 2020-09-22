政Whats噏：吳秋北Fb轉載貼文　指12人蛇家屬探訪須過4關　

被中國海警拘捕的12名香港人蛇，至今仍被關押在深圳鹽田看守所，連日來有家屬尋求港府協助，要求將12港人接返香港，部分家屬亦到灣仔警察總部報案，希望警方能協助尋人，並與當事人見面。工聯會會長吳秋北今午(22日)在社交平台發文，指警方已與「廣東省公安廳」取得聯繫，安排有關「自稱親屬」過境，但須過4關才能探視。不過，3小時後他澄清只是轉發文章，內容未經證實，因覺得內容頗為幽默，故與各位分享。

吳轉載的文章內容指，凡自稱為該12名港人之親屬者，須先經香港警方向「廣東省公安廳」通報安排，由深圳灣通道過境，並由「深圳市公安局」接待安排往14天自費隔離檢疫，證實並無染疫後，再安排「自稱親屬」自費前赴廣州「廣東省公安廳」，親自提交申請探訪。

「自稱親屬」須提交港府發出的有效證明文件，證明其身份，並即場簽署同意書，同意自費由廣州市公安廳安排醫護人員抽取其個人DNA，以鑑別「自稱親屬」與被扣押者是真正親屬關係；確認後可獲「廣東省公安廳」外事辦公室人員帶領安排前往探視被扣押者。