老中醫涉非禮腰痛女病人　疑藉敷藥伸手入內褲

上水一名八旬中醫，於前年為女病人治療腰痛時，涉兩度用手臂壓向病人胸部，又在為病人敷藥並綁上紗布時，疑伸手入病人內褲，在病人的陰毛上按壓和觸碰到對方陰唇位置。該中醫因而被控非禮罪，他不認罪，案件今（22日）在粉嶺法院開審。

控罪指被告陳仲勝（80歲）於2018年9月17日，在上水新成路的陳仲勝中醫跌打醫館內非禮26歲的女事主X。

X供稱，她當日因腰痛而到涉案醫館求診，X指過往曾陪胞妹到該醫館接受治療，當時是女醫師為妹妹治療，但案發當日卻是被告為X治療。

被告叫X進入診症室後，着X趴在床上，他隨後將X的T恤連胸圍帶拉高至接近後頸位置，又拉低X的褲子，但不太成功，遂叫X解開褲鈕，再拉低X的褲子至露出半個臀部。

被告之後在X的背部和臀部捽藥油約5分鐘，就說要敷藥着X坐在櫈上。X整理好衣物坐下後，被告叫她舉高雙手，再雙手環抱她將她的身體前後拗，其右手更隔衫碰到她的胸部。被告問X是否感到痛楚，X答有，被告隨即拉高X上衣至露出胸圍，再用相同方法為X拗腰，右前臂再次碰到X胸部。

隨後被告便坐在X身後為她敷藥，並指示她褪下褲子。敷藥後被告為X包上紗布，期間三度伸右手入她的內褲前方，先後在她的陰毛上按壓和觸碰她的陰唇。X終於忍無可忍，捉開被告的手，並質問他：「使唔使摸到咁落啊？」但被告沒有反應，貼好紗布後便離開房間去拿消炎藥。X在付款後將事件告知朋友和上司，同日報警。