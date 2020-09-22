明恢復第一階段授課　須回校的中小學生宜早出門

全港中小學的一、五及六年級學生及幼稚園K3明（23日）恢復面授課堂。

全港中小學的一年級及五、六年級學生，與幼稚園K3學生明（23日）起恢復面授課堂，運輸署預計明日交通會比較繁忙，呼籲學生預早出門，以免延誤上學時間。有小學校長稱學校已準備好迎接學生回校，校門口設有體溫探測器、小息時安排學生留在課室及加設防飛沫擋板等，呼籲家長及學生應謹慎防疫，但不用太緊張。

運輸署提醒學生，尤其是本學期起往新學校就讀的學生，應預先了解要乘搭的交通工具路線，並在恢復面授課堂首日預留充裕的乘車時間。住在離島區或就讀離島區學校的學生應事先了解清楚要乘搭的渡輪航線的班次、船種及航程時間。

該署表示，各主要公共運輸服務營辦商會提供充足的服務，呼籲駕駛人士盡量避免前往學校區。保姆車及校巴司機接載年幼學生時要注意安全，切勿超載或把學生單獨留在車上。該署又提醒學生及市民，出門前留意最新交通消息的廣播。

位於油塘的香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校已做好恢復面授準備，校長梁俊傑表示，學生回校時要量體溫、清潔雙手，課室內的桌椅會單行排列，桌椅之間保持距離，小息時學生可留在課室進食乾糧等，並會加設防飛沫擋板。

他認為，今年升讀小一的學生已有大半年沒有上課，故恢復面授初期，讓他們上半日課亦較容易適應。他明白家長對疫症有顧慮，但呼籲家長及學生不用太過緊張，保持謹慎就可。