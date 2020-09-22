青年藏六角匙堵路罪成　受傷因掙扎而非警暴

18歲男生於去年11月13日在青衣一帶堵路，被截停後又被搜出六角匙。他不認罪受審，案件今（22日）在西九龍法院裁決時，控方獲准臨時修改首控罪，法庭最終裁定被告的管有攻擊性武器或管有物品可作非法用途、以及公眾地方造成阻礙兩罪成立。裁判官把案押至10月6日判刑，並為被告索取更生、勞教中心及教導所報告，期間被告須還押。

首控罪原本是管有物品意圖作非法用途，控方於審訊結束後始申請修改，辯方同意及不需重召證人。被告陳東成被控於去年11月13日，在青衣担杆山交匯處管有6支六角匙，以及連同10多名黑衣人在路上設置交通錐、膠欄杆、垃圾桶和膠水馬以阻礙交通。

裁判官指本案其中一個爭議是警員有否濫暴。雖然辯方質疑警員黃家濠說謊，指他虛構拘捕過程以掩飾警暴，但法庭認為黃只是在非關鍵情節上口供不一致，而且他能合理解釋被告流血的原因，指出被告因掙扎而被壓在地上，才會造成傷口。法庭接納黃的供詞可靠。

裁判官又指，黃坦言沒有看見被告堵路，但法庭以被告是黑衣人打扮及與堵路人士聚集，推斷他不可能是純粹路過，而是正夥同他人堵路。至於他將六角匙藏於褲袋，方便隨時取出，目的明顯是用於傷人堵路。

辯方求情指，被告犯案時正為考大學而自修，今年9月終於考進香港城市大學數據科學系，冀法庭考慮被告年輕、初犯和學業等因素，從輕發落。