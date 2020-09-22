專責小組報告建議維持必修通識 學生可選擇不做IES

專責小組報告建議學生可選擇不進行通識科的獨立專題探究。

學校課程檢討專責小組今（22日）向教育局提交檢討報告。社會關注通識教育科的「存亡」及修改建議。報告提到，維持4個核心科目安排不變，建議縮減通識科的課程內容，同時檢視能否進一步改善或精簡獨立專題探究（IES）；以及容許學生可以選擇不進行IES，將IES轉為延伸和選修部分，並將筆試及IES的評級分開匯報，並繼續為出版商提供專業諮詢服務，即將通識書「送審」。

在其餘3個核心科目方面，建議檢視中文科評核模式，包括但不限於刪減、精簡或合併現時的說話和聆聽考試卷別、加強培養學生欣賞中國文學作品和文言經典，及檢視非華語學生的學習需要等。

英文科方面，進一步精簡校本評核安排，並檢視如何在文憑試寫作卷更有效評核選修部分等。數學科方面，提到研究長遠以「高級數學科」（名稱待定）取代現時數學科延伸部

分（即M1或M2）的可行性等。

另外，報告亦提到大學收生方面，維持文憑試4個核心科目以「3322」成績作為第一年學士學位課程的「一般入學要求」，同時鼓勵大學增加收生靈活性；以及實施一項名為「學校推薦直接錄取計劃」的全新學校推薦計劃，目的是讓具特殊或多元才華的學生與切合他們潛能的課程互相配對。

專責小組呈交報告予政府考慮。報告所列方向性建議倘獲接納，將交由教育局和相關諮詢及法定組織跟進其執行細節。