新移民派1萬今起接受申請反應冷清 有市民不滿設入息限額

港府今年6月開始向全民派發1萬港元，但不包括新移民，昨日(21日)終宣布透過關愛基金「補鑊」，向低收入家庭的新來港定居成員發放1萬港元，受惠人數約20萬。由今日(22日)起，市民可經中國銀行等索取申請表或於關愛基金網站下載。

東網記者今午1時到深水埗中國銀行分行視察，首日索取申請表的市民不多，反應冷淡。據分行職員稱，約半小時只有近20名市民索表，營業前亦未有出現人龍，由於填寫申請資料較為複雜，另需遞交文件，但銀行未有額外派員協助填寫。

位於長沙灣政府合署的深水埗民政諮詢中心，門外則設立臨時櫃位派發申請表。夏先生到場為朋友索取申請表，他指朋友來港定居逾1年，月入近1.6萬港元，認為今次津貼幫助不大，「香港物價昂貴，幫得幾耐丫，1萬蚊使完點算呢？」

楊先生同樣協助長者到場索表，稱2位長者年屆70，剛來港1年正申請綜援，疫情期間零收入，生活艱辛。他認為今次派錢對長者是一件好事，「冇錢點生存」。他又不滿上次全民派錢並無設入息限額，但今次卻增設限制，認為應一視同仁。

來港定居接受2年的新移民劉小姐表示，現時家中只有1人工作，月入約1.3萬港元，經濟緊絀，津貼可解燃眉之急。