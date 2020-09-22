四人一枱未放寬　飲食業界：中秋節生意額只及往年一半

港府宣布，原定本周四（24日）午夜屆滿的社交距離措施，將延長7天至中秋節當日，即10月1日，期間食肆要維持每枱人數上限4人、桌子之間維持1.5米等限制。飲食業界預計，措施將會影響中秋節的生意，來自大家庭的市民會減少外出，整體生意額或只及過往中秋節的一半。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠向東網表示，對市民而言，中秋節團聚與新年的團圓飯同樣重要，過往有不少大家庭會趁中秋節到酒樓聚會，預計今年受措施限制，來自大家庭的市民會減少外出用膳，預計生意只及過往的一半，酒樓亦已着手修改菜單，由6至8人改為4人。

香港餐飲聯業協會會長黃家和則表示，對措施延長感到失望，因近日確診個案下降，並以輸入個案為主，有政府專家亦建議每枱人數上限可由4人放寬至6人，惟政府最終堅持4人規定，料措施會影響中秋節的生意。

他指，市民多在中秋節與家人及朋友聚會，人數眾多，惟每枱人數限制4人，「一家12人唔通分3枱坐？」而不少酒樓的菜單設為6至8人，料整體生意額只有去年的50%至70%，形容沒有過往般理想。