七環保團體促重推垃圾徵費草案　中央收膠計劃擴至18區

垃圾徵費拖足15年仍未能啟動，7個環保團體今日(22日)聯合發表立場書，要求下月發表的施政報告盡快重推垃圾徵費草案，爭取明年落實執行，他們指，垃圾徵費草案在立法會的相關法案委員會經歷16次會議仍未能表決。團體又要求港府將現時僅在3區試行的「中央收膠」計劃擴展至全港18區，並考慮提供經濟誘因推動各界支持減廢。

立場書由7個環保團體聯合發表，包括綠領行動、綠色力量、綠惜地球、綠色和平、長春社、環保觸覺及創建香港，團體指，垃圾徵費草案在立法會的相關法案委員會經歷了16次會議仍未能表決，影響減廢進程。他們引述環保署最新數據顯示，2018年的堆填區都市固體廢物人均棄置量達到每日1.53公斤，較2013年增加15%。環境局7年前預期2022年將人均棄置量減40%至0.8公斤，團體直言：「以現時的減廢進程，(目標)根本是痴人說夢。」

團體又希望，施政報告可將現時僅在東區、觀塘及沙田實施的「塑膠回收先導計劃」（中央收膠），在今屆政府任期結束前擴展至全港18區。團體指「中央收膠」並不能代表垃圾徵費，指前者僅從末端處理廢物，部分廢物亦不能完全回收及再造，因此要同時推出垃圾徵費措施，又指政府可提供經濟誘因推動回收計劃。