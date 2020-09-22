55%受訪市民對行會成員無認知　學者質疑決策成效

有民調機構今日(22日)發布行政會議非官守議員的認知度評分，有55%的受訪市民表示對行會成員並無認知，而行政會議召集人陳智思評分為29.5分，更創2005年以來新低，有學者質疑行會所制訂的政策不能符合市民需要。

香港民意研究所於上月31日至本月4日，向約1千名市民進行調查，發現市民最熟悉的行會非官守議員是葉劉淑儀，提名率為34%；其次是陳智思，有15%；排第4位是議員張宇人，但提名度均僅錄得單位數。此外，有55%受訪者表示對行會成員並無認知，有11%人則錯誤回答成員名字。

而認知度最低的成員包括周松崗，議員劉業強、廖長江及林健鋒。此外，最為人熟悉的行會非官守議員民望均低於50分，當中以葉劉民望最高，有31分；其次是陳智思29.5分，創出2005年以新低；葉國謙、張宇人等人只錄得約26分。

民研副行政總裁鍾劍華指行會成員評分斷崖式下跌，竟有一半受訪者不認識成員，當中很多更只有1%至2%的認知度，反映社會並不重視行會，同時不理解為何某些人有能力擔任行會成員，亦不知他們有何作為。

理工大學應用社會科學系專任導師譚建元指，行會作為政府的智囊團，是政府其中一個最重要的決策者，質疑他們的認受性低，所制訂的政策方針能否真正切合市民需要，認為政府應加強行會與市民間的溝通，讓市民了解行會職能。